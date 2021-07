Die nächsten Tage bringen wieder Gewitter

Nutzten am Sonntagvormittag noch viele Salzburger die 29 Grad für einen Sprung in den Fuschl- oder Wolfgangsee, mussten die Badegäste bereits am Nachmittag wieder den Heimweg antreten. Gegen 17 Uhr gingen erste Regenschauer nieder, das angekündigte Unwetter blieb aber großteils aus. Nur zu einem übergegangenen Kanalschacht in Rußbach musste die Feuerwehr am frühen Abend ausrücken. Eine kleine Verschnaufpause für die Floriani, die am Tag zuvor – also am Samstagabend – alle Hände voll zu tun hatten. Die Gewitter brachten wieder große Regenmengen in kurzer Zeit – in Bischofshofen kamen etwa 35 Liter pro Quadratmeter zusammen.