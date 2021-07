Lamprechtshausener schlug und trat auf Frau ein

Die Polizisten trafen den 42-Jährigen in der Hauszufahrt an und nahmen ihn fest. Bei seiner sofortigen Vernehmung gestand er die Tat. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an. Zudem sprachen die Polizisten ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Lamprechtshausener aus.