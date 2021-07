Fahrradfahrer kollidierten und wurden verletzt

Zwei Fahrradfahrer, beide aus Klagenfurt, waren am Samstag am Bahnbegleitweg in Gradnitz, Ebenthal, unterwegs. In einer Kurve kollidierten die beiden aus Unachtsamkeit miteinander. Beide Männer kamen zu Sturz. Der 37-Jährige und der 35-Jährige mussten ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.