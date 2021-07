Ein ganz normaler Sommer

Bauchweh - das empfinden auch viele beim hierzulande laxen Umgang mit der Klimakrise. Wenn der junge österreichische Kanzler in Sachen Klimaschutz steinzeitliches Denken offenbart, während sich seine fast doppelt so alte deutsche Kollegin gerade für Versäumnisse in der Klimaschutzpolitik entschuldigt. Wir werden eine aktivere Politik bei der Pandemie- wie bei der Klimakrisenbekämpfung brauchen, damit wir, unsere Kinder und Kindeskinder noch normale Sommer erleben. Wenn schon nicht heuer, dann im nächsten Jahr - und in den nächsten Jahrzehnten.