Wohnmobil-Einbruch: Mit Schmuck & Geld geflüchtet

Das Wohnmobil war am Familienwanderweg in Dobollach am Faaker See abgestellt. Freitagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr dürften die Diebe laut Angaben des bestohlenen 32-Jährigen aus Deutschland in das Fahrzeug eingebrochen und daraus Geld und Schmuck gestohlen haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.