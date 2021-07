Grüne Idee vom Herdenschutz kaum umsetzbar

Dafür brauchte es mindestens 700 Schafe. „Das ist wirtschaftlich nicht machbar“, sagt Gfrerer. Wie schwierig Herdenschutz in der Praxis ist, zeigen die jüngsten Schafsrisse in Rauris. Dort wurden die nun geplanten Maßnahmen bereits umgesetzt. Für die Schafe wurde ein „Nachtpferch“ errichtet, um die Tiere in der Nacht zu schützen. Es gelang aber nicht die Schafe an die Einzäunung zu gewöhnen, die Herde ist jetzt wieder im Tal.