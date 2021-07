US-Ladys feiern ersten Sieg, Brasilien mit Remis

Die Fußball-Weltmeisterinnen aus den USA haben bei den Olympischen Spielen in Japan ihren ersten Sieg gelandet. Drei Tage nach dem Fehlstart mit dem 0:3 gegen Schweden gewann das Team von Starspielerin Megan Rapinoe am Samstag in Saitama das zweite Gruppenspiel mit 6:1 gegen Außenseiter Neuseeland. Der WM-Dritte Schweden setzte sich mit 4:2 gegen Australien durch und führt die Gruppe G an.