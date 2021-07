Biker beim Abbiegen von Pkw-Lenkerin übersehen

Ein 55-jähriger Steirer war am Samstag gegen 11.10 Uhr mit seinem Motorrad auf der Seeberg Straße (B82) von Völkermarkt kommend in Richtung Mittertrixen unterwegs. Eine 78-jährige Völkermarkterin wollte mit ihrem Pkw von einem Feldweg kommend in die B82 einbiegen und übersah dabei den Biker. „Es kam zu einer rechtwinkligen Kollision der Fahrzeuge, wobei das Auto durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde“, berichtet ein Polizist.