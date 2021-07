Felix Auböck stürmt mit Rekord ins Kraul-Finale

Der OSV-Athlet wie auch Detti (3:44,67) waren in diesem klar schnellsten Vorlauf des Bewerbs, alle anderen knackten die Marke von 3:45 Min. nicht. Winnington war mit der schnellsten Nennzeit des Feldes angereist, wie sein Landsmann McLoughlin kam er auf 3:45,20. Smith (3:45,25) und Mitchell (3:45,38) reihten sich knapp dahinter ein, Hafnaoui gelang sein Überraschungscoup in 3:45,68. Es ist aber zu erwarten, dass Winnington und Co. in der Entscheidung noch zulegen können - wohl aber auch Auböck.