Osttiroler (70) unter Mähmaschine eingeklemmt

Nachbarn hörten Hilfeschrei

Doch glücklicherweise hörten Nachbarn seine Hilfeschreie. Diese setzten dann die Rettungskette in Gang: Die Bergrettung Obertilliach konnte den 70-Jährigen bergen. Er hatte sich am Bein und am Kopf verletzt. Der Osttiroler wurde schließlich ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.