Impfbus hielt an falscher Station

Vor allem Junge holten sich den PCR-Nachweis

Währenddessen starteten in den 15 Teststraßen in Salzburg die kostenlosen PCR-Tests. Den Gurgeltest machten die Beteiligten selbstständig – danach werden die Proben in das Labor gebracht. Etwa 24 Stunden später ist dann das Ergebnis da und für 72 Stunden gültig. „Es ist schon aufgefallen, dass heute eher jüngere Menschen in die Teststaße gekommen sind“, sagt Martin Simon, Einsatzleiter des Roten Kreuzes von der Teststation Messezentrum. Ein möglicher Grund: Die Zugangsbeschränkungen für die Nachtgastronomie. Denn in Bars, Clubs und Co. kommt nun nur, wer geimpft oder PCR-getestet ist.