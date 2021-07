Corona-Alarm im Gailtal und bei der Landjugend

Laut Behörden gibt es aktuell im Bezirk Hermagor wieder 16 Corona-Fälle und bis auf einen sollen alle in einer kleinen Gailtaler Ortschaft zu finden sein. Doch zum Glück haben die Betroffenen nur einen leichten Krankheitsverlauf. „Viele der Erkrankten sind jung und zum Teil auch geimpft“, heißt es. In der betroffenen Gailtaler Kommune lässt man dennoch lieber Vorsicht walten, so wird noch mehr getestet.