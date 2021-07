Influencer werden: So klappt‘s mit der Karriere

Viele bekannte Influencer, die jetzt den Ton auf den sozialen Netzwerken angeben, haben am Anfang ihrer Karriere die Entscheidung getroffen Instagram-Follower zu kaufen, um die Reichweite im Internet zu erhöhen. Verschiedene Plattformen wie reachbroker.com bieten die Möglichkeit ein Profil auf Instagram durch gekaufte Abonnenten in den Fokus der breiten Öffentlichkeit zu stellen. Dabei dienen die gekauften Follower nur als Beschleuniger, um sich schneller eine Reichweite im Online-Bereich aufzubauen. Denn selbst die besten und ansprechendsten Inhalte auf den sozialen Netzwerken haben keinen Effekt, wenn sie nicht von einer breiten Masse an Nutzer gesehen werden. Um das volle Werbepotenzial auszuschöpfen und sich als attraktiver Werbepartner im Internet anzubieten, ist eine gewisse Anzahl an Followern oder Abonnenten unausweichlich.