Impfbus fährt Rankweil und Zimbapark Bürs an

In der vergangenen Woche wurde der Impbus probeweise zum poolbar Festival nach Feldkirch geschickt. Nachdem dort alles glatt gelaufen ist, macht sich der Bus nun zu einer ersten Tour auf: Am Dienstag, den 27. Juli, von 13 bis17 Uhr und am Mittwoch, den 28. Juli, von 8 bis 13 Uhr macht die mobile Impfstation zuerst am Marktplatz von Rankweil Halt.