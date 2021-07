Kaiserschmarrndrama im Star Movie Steyr und Wels

Finden Sie das am besten bei der exklusiven Fanpremiere am 5. August in den Star Movie Kinos Wels und Steyr heraus! Die „Krone“ verlost je 5x2 Premieren-Tickets pro Standort (Filmbeginn: 20.30 Uhr). Zu jedem Kinoticket gibt’s obendrein eine frische Brezn von Resch&Frisch und eine Packung Knorr Sweety Kaiserschmarrn (nur solange der Vorrat reicht).