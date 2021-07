Start in den Sommer lief besser als vor einem Jahr

Die Touristiker in der Stadt sind mit den neuesten Zahlen, die auch der „Krone“ vorliegen, zufrieden. „Für das, was wir an Märkten derzeit zur Verfügung haben, ist es ganz in Ordnung“, sagt Herbert Brugger von der städtischen Tourismusgesellschaft. Knapp 100.000 Nächtigungen sind um 40 Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor der Pandemie, im Rekordjahr 2019, lag der Wert für den Juni allerdings bei 330.000.