krone.at verlost noch mehr frische Sommerlektüre!

Die 28-jährige A.L. Beringer lebt in Wien und hat einen Master in Internationaler Sicherheit. Sie forschte über die Zusammenhänge von Politik, Internationaler Beziehungen, Humanitärer Arbeit, Kultur, kollektivem Gedächtnis und der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft - was sich in vielen Passagen ihres Romans widerspiegelt. Die Autorin lebte bereits in Rom, England, Wien, Hong Kong sowie der Schweiz.