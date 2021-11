Falcos Geheimnis: „Er wollte Musik bleiben lassen“

In einer neuen Ausgabe von „Rudi Backstage“ erzählt Rudi Dolezal über das Leben von Hans Hölzel, alias „Falco“. „Für mich ist Falco ein Weltstar. Jemand, der die Fahne Österreichs in der Welt hochgehalten hat“, so Dolezal. „Falco hat mir seinerzeit einmal erzählt, er würde die Musik irgendwann einmal bleiben lassen wollen - und nur noch jedes Jahr ein Buch veröffentlichen“, so der Filme-Macher über die Träume des verstorbenen Stars. „Diese Aussage hat mich kurz überrascht und dann doch wieder nicht.“ Die ganze Geschichte hören Sie im Video oben.