VTRV-Kader bei Staatsmeisterschaften am Wallsee

Einen Tag bevor die Österreichischen Männer in Tokio die Triathlonrennen eröffnen, geht am Samstag in Wallsee a.d. Donau die Österreichische Staatsmeisterschaft auf der Olympischen Distanz über die Bühne. Mit dabei: zwei Kaderathleten des Vorarlberger Triathlon Verbandes. Parallel werden die Nachwuchswettkämpfe im ÖTRV-Cup abghalten.