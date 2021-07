Radln, die Gutes tun

In der Werkstatt arbeiten ehrenamtliche Helfer gemeinsam mit den Bewohnern des Hauses, die so eine Chance auf eine sinnvolle Beschäftigung erhalten und wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Um den Betrieb am Laufen zu halten, muss das Rad- und Ersatzteillager regelmäßig aufgefüllt werden. Geld- und Sachspenden werden daher immer gerne angenommen. Details zu Öffnungszeiten und Spendenmöglichkeiten finden Sie hier.