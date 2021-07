Mit der „Krone“ zu Turandot in St. Margarethen!

Mitmachen und gewinnen

„Krone“-Leser in Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark haben nun die einmalige Chance, Tickets für die Vorstellung am 21. August zu gewinnen. Verlost werden in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark jeweils 20x2 Eintrittskarten, inklusive einer Backstage-Führung durch Direktor Daniel Serafin. Die Gewinner erwartet ein Abend der großen Gefühle in der einzigartigen Felslandschaft des Steinbruchs Sankt Margarethen.