Gute Nachricht: Skibergsteigen wird olympisch

Das sind gute Nachrichten für Österreich und seine Skibergsteiger, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag verkündet hat. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo (It) wird Skibergsteigen (auch Skimountaineering genannt) als 16. Sportart ins olympische Programm aufgenommen.