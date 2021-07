Die Moto GP in Spielberg hautnah miterleben!

Endlich dürfen die Motorrad-Superstars wie Marc Márquez oder Valentino Rossi ihre Manöver und Rad-an-Rad-Duelle wieder vor Abertausenden Zuschauern an den Strecken präsentieren. So auch am Spielberg, wenn beim „Michelin® Grand Prix of Styria“ (6. bis 8. August) und dem „Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich“ (13. bis 15. August) alle Tribünen und Stehplätze am Red Bull Ring für Fans offen sind.