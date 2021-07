Motorradlenkerin in Reuthe kracht in Autokolonne

In Reuthe im Bregenzerwald krachte es gestern um 13.15 Uhr auf der L 200. Eine 55-jährige Frau war mit ihrem Motorrad samt Beifahrer (65) von Bezau in Richtung Mellau unterwegs. Auf Höhe Reuthe bremste die vor ihr fahrende Autolenkerin ihren Wagen ab. Das übersah die Bikerin und krachte in das Heck des Autos.