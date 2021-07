Regierungsautos unter Strom? Ein Wunschtraum

Derzeit noch viel Luft nach oben

Bemerkenswert – eine aktuelle Beantwortung einer parlamentarischen Serienanfrage der NEOS über die Ausgestaltung der Dienstfahrzeuge der Regierung ergibt: Türkis-Grün hat – höflich formuliert – noch viel Luft nach oben. Von 13.943 Dienstautos bei Ministerien und deren Dienststellen sind 42 Elektroautos. Die „Krone“ hatte schon am Montag online zuerst darüber berichtet. Das Verteidigungsministerium (6920; 33 Elektro) und das Innenministerium (6450; 4) benötigen freilich mehr Dienstautos als andere Ressorts. Dennoch ist der Anteil an Elektrifiziertem in Summe verschwindend klein. Auch der Rechnungshof hat diesen Umstand für einen früheren Zeitraum kritisch festgehalten.