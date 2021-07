Wie der Europark als Handelszentrum geplant wurde

Die Stadtplanung hat den Europark bei der Errichtung in den 1990er Jahren bewusst als Mittel zur Stadtentwicklung eingesetzt. Die Planung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Spar-Konzern. Damals wurden in der Stadt drei überregionale Zentren für Handel definiert. „Das Stadtzentrum, der Bahnhof und eben der Europark“, erklärt Johann Padutsch.