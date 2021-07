Gewinnen Sie einen Urlaub am Klimaberg Katschberg!

Das ehrgeizige Ziel CO2-neutralen Urlaub am Katschberg anbieten zu können, soll bis zum Jahr 2030 umgesetzt sein. Aber schon jetzt werden Maßnahmen gesetzt, um möglichst viel des klimaschädlichen Kohlendioxid einzusparen und vorhandene Ressourcen zu schonen. Ein Baustein ist die „Klimaerde“, sie bindet CO2 so effizient, dass es dort für 1000 Jahre gespeichert bleibt. Sie wird am Katschberg unter anderem für die Begrünung von Flachdächern oder Hochbeete verwendet. Und auch die Hotelbetriebe setzen zahlreiche Maßnahmen: Strom-, Heiz- und Wasserverbrauch werden optimiert. Es wird auf regionale und saisonale Lebensmittel gesetzt.