Betrunkener attackiert Partnerin mit Küchenmesser

Ein 47-jähriger Mann hat seine Lebensgefährtin in Wien-Favoriten in der Nacht auf Mittwoch schwer misshandelt und dann selbst die Polizei alarmiert. Nach einem Streit über Geldangelegenheiten wurde der Mann gewalttätig, würgte und schlug die Frau. Als diese zu einem Küchenmesser griff, um sich gegen den alkoholisierten Angreifer zu wehren, entriss ihr dieser die Waffe und fügte ihr damit am Oberschenkel Schnittverletzungen zu.