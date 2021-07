Nationalspielerin Pinther unterschreibt in Altach

In Österreich spielte Pinther unter anderem schon für den SKV Altenmarkt und den SKN St. Pölten, bevor die gebürtige Wienerin zur Spielzeit 2018/19 in die deutsche Bundesliga zum SC Sand wechselte. Nach zwei Jahren in Sand wurde Pinther im vergangenen Sommer von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet. Nun geht die 26-fache Österreichische Nationalspielerin in die Planet Pure Frauen Bundesliga für die SPG SCRA / FFC auf Torjagd.