Cabrio und Pkw fingen bei voller Fahrt Feuer

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstag auf niederösterreichischen Autobahnen in Flammen aufgegangen und völlig zerstört worden. Auf der A2 bei Wiener Neudorf fing ein Cabrio bei voller Fahrt plötzlich Feuer, der Lenker konnte das Fahrzeug noch anhalten und sich im letzten Moment retten, bevor es in Vollbrand stand. Auf der A23 bei Alland brach ebenfalls im Motorraum eines Pkw ein Brand aus. Versuche des Fahrers, die Flammen selbst unter Kontrolle zu bringen, scheiterten.