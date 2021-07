Plank ohne Balast im Gepäck nach Tokio

„Fakt ist, dass ich nach dem letzten durchwachsenen Jahr nicht mehr zu den Favoritinnen zähle. Das ändert aber nichts an meiner Einstellung, an meiner Fokussierung auf die Spiele in Tokio“, sagt Plank. Sie weiß aber auch, dass sich die Konkurrentinnen anders auf sie einstellen als noch vor zwei Jahren. Vorteil oder Nachteil? Diese Frage beantworten erst die Kämpfe in Tokio.