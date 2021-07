Betrunkener Radler knallt mit Kopf auf Randstein

Der 60-jährige Radler war am Dienstag um 18.15 Uhr mit seinem E-Bike auf der Haselstauderstraße in Dornbirn unterwegs. Wegen eines Fahrfehlers touchierte er mit dem Vorderrad den Randstein und kam in Folge zu Sturz. Dabei knallte der Dornbirner, der keinen Helm trug, mit dem Kopf auf den Randstein.