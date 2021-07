Bayer auf Geisterfahrt im Tauerntunnel unterwegs

Am Mittwoch gegen 01.45 Uhr fuhr der 30-jährige Pkw-Lenker aus Bayern von der Raststätte Tauernalm kommend in Richtung Villach auf die Tauernautobahn (A10) auf. Laut eigenen Angaben bemerkte er während der Fahrt, dass die Route auf seinem Navi neu berechnet wurde und als ihm dieses schließlich „Bitte wenden“ wiedergab, lenkte er seinen Pkw in die nächste Pannenbucht und hielt an.