26 Apotheken im Ländle bieten Gratis-PCR-Tests an

Weil ab Donnerstag ein Besuch in der Nachtgastro nur noch mit einem Impfnachweis oder einem negativen PCR-Testergebnis erlaubt ist, bietet das Land Vorarlberg gemeinsam mit den Apotheken kostenfreie PCR-Tests an. Bisher sind 26 Apotheken mit an Board. Unter www.apothekerkammer.at/vorarlberg kann die Liste der Apotheken eingesehen werden.