Team Vorarlberg startet bei Tour Alsace

Heute (18.45) startet das Team Vorarlberg im französischen Sausheim (nördlich von Basel in der Nähe der deutschen Grenze) in die 17. Tour Alsace (UCI-2.2). Das Team von Thomas Kofler will in Frankreich an die gute Form der letzten Wochen und Monaten anknüpfen, doch die Konkurrenz ist groß. Beim Prolog wartet zunächst ein Mannschaftszeitfahren auf die Vorarlberger.