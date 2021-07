Jetzt starten die Klavier-Festspiele

Sein Können und seine Popularität – auch als eifriger Social-Media-Nutzer – stehen einander in nichts nach. Für Salzburg schlägt sein Herz, seit er als Zwölfjähriger kurz an der Uni Mozarteum studierte. Danach kehrte Igor Levit immer wieder gern in die Mozartstadt zurück und zählt mittlerweile fast zum Inventar der Festspiele.