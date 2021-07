Frühstück USA-Style! Kopieren

Zubereitung: Das Backrohr auf 170°C Umluft vorheizen und ein Donut-Blech mit flüssiger Butter ausfetten. Die Butter mit Zucker schaumig schlagen.

Die Bananen mit dem Joghurt pürieren und zur Buttermischung geben, danach das Ei unterrühren. Das Mehl mit dem Backpulver hinzufügen und die Schoko-Drops unterheben. Die Masse in einen Dressiersack füllen und in die Donut-Form spritzen. Ca. 12-15 Min. backen. Danach auf dem Kuchengitter abkühlen lassen. Dulce de Leche im Wasserbad erwärmen und die Donuts damit glasieren. Am Schluss die gehackten, gerösteten Pekannüsse darauf verstreuen