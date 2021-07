Dennis Novak zieht in Gstaad ins Achtelfinale ein

Dennis Novak ist mit seinem ersten Sieg in einem Hauptbewerb-Spiel eines ATP-Tennis-Turniers seit knapp fünf Monaten ins Achtelfinale von Gstaad eingezogen. Österreichs Nummer zwei der Männer setzte sich am Dienstag in der ersten Runde gegen den Polen Kacper Zuk mit 6:4, 6:4 durch.