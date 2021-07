Muffelfurzcoolen Spielspaß mit den Olchis gewinnen

Sie leben umgeben von Müllbergen, baden in Schlamm und fühlen sich erst inmitten miefigster Gerüche so richtig wohl: Für die Olchis ist die Unordnung ein Paradies. Ab 22. Juli werden sich die beliebten Mülldeponie-Bewohner auf der großen Kinoleinwand wiederfinden, wo sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause in allerlei Abenteuer verwickelt sind.