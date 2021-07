Villach feiert seinen düsteren „Hasskirchtag“

Beim Villacher „Hasskirchtag“ - dem ersten seiner Art - werden schlechte Gefühle weder kategorisiert noch versteckt oder verdrängt. „Ganz im Gegenteil, sie sollen gefeiert werden, weil immer lieb und brav sein einfach nicht das echte Leben ausmachen! Auch der Hass ringt eifernd um Anerkennung“, wirbt Vereinsobmann Stefan Ebner für eine Veranstaltung, „die all das Böse auf sarkastische Art feiern wird - all das, was nicht nach verdammtem Eierkuchen duftet.“