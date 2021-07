Pinzgauer war mit 3,34 Promille unterwegs

Gut, dass da nicht mehr passiert ist: Ein 55-jähriger Pinzgauer ist am Montagnachmittag auf der Kollingwaldstraße in einen parkenden PKW gekracht, in dem ein 81-jähriger Mann gesessen ist. Ihm ist nichts passiert. Beim jüngeren Unfallteilnehmer wurden jedoch 3,34 (!) Promille Alkohol im Blut nachgewiesen.