Julia Grabher scheitert in Palermo in der 1. Runde

Auf der ATP-Tour steht in Los Cabos (Mexiko) in der 1. Runde ein Österreicher-Duell am Programm: Jurij Rodionov trifft in der Nacht auf Dienstag (2 Uhr MESZ) auf Sebastian Ofner. Gespielt wird beim mit 694.655 US-Dollar dotierten Turnier auf Hartplatz.