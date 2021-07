Buhrufe für Sommertheater

Jetzt kann man es ja wieder vielerorts genießen: Sommertheater in Schlössern, Burgruinen, in Steinbrüchen, auf Hauptplätzen - geboten wird dabei überwiegend leichte Kost besonders auch für ein Publikum, das „unterm Jahr“ sonst eher schwer in Theaterhäuser zu locken ist. Die Initiatoren, die Intendanten, die Regisseure, die Schauspieler und alle, die sich sonst noch um solche Spektakel bemühen, haben sich Applaus redlich verdient. Aber wenn sich die Parlamentarier dazu aufraffen, Sommertheater zu spielen - haben sie sich dann auch Beifall erspielt? Gestern wurde so eine Aufführung im Parlament geboten. Gerufen dazu hatte wieder einmal die rot-blaue Oppositions-Koalition. Der offizielle Anlass: Die verzögerten Aktenlieferungen des Finanzministers an den Ibiza-U-Ausschuss. Für dieses Theater ist ja bekanntlich bereits der Vorhang gefallen. Nun inszenierten SPÖ und FPÖ eine Zugabe. Nahmen dabei den weiter das Unschuldslamm gebenden Finanzminister unter Beschuss. Einmal mehr fielen viele harte Worte. Und bald begab man sich wieder auf Urlaub. Doch Moment: Viele der Abgeordneten, auch von den beiden Parteien, die das Theater angestrengt hatten, betraten gleich gar nicht die Bühne. Bei den Blauen fehlte sogar jeder dritte Abgeordnete, samt ihrem Klubobmann und Parteichef. Nein, für solche misslungenen Inszenierungen setzt es keinen Applaus, nur Buhrufe!