Gewalt gegen Pflegekräfte in OÖ hat zugenommen

Da gibt’s dunkle Erinnerungen an lobenden Applaus für Pflegekräfte am Anfang der Corona-Pandemie – doch die Realität in den Spitälern hat sich traurig entwickelt: 44 Prozent der auch in Oberösterreich für eine österreichweite Studie befragten Pflegekräfte sagen, dass Aggression und Gewalt gegen sie zugenommen haben.