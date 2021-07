„Show ist vielen oft wichtiger als gute Politik“

Mit 22 schaffte es Petra Müllner (SP) 2003 in den Welser Gemeinderat, sechs Jahr später in den Landtag. Nun endet für die mittlerweile zweifache Mutter die Polit-Karriere. Ab Herbst wird sie wieder als Kindergartenpädagogin tätig sein. Eine Rückkehr in die Politik schließt sie derzeit aus, insbesondere in die Welser Kommunalpolitik. Von dieser ist sie bitter enttäuscht.