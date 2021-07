Total verrückte Olympische Spiele in Entenhausen!

Donald setzt gesamte Mannschaft Entenhausens außer Gefecht

So schaltet Donald mit einem einzigen Golfball versehentlich die gesamte Mannschaft Entenhausens aus, die an den Weltsportspielen in Japan teilnehmen wollte. Da Onkel Dagobert bei Absage ein Geschäft in Japan flöten geht, springt Donald kurzerhand ein, um nicht noch mehr Schulden auf Onkel Dagoberts Liste anzuhäufen. Lassen wir uns überraschen.