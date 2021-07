Mein Rat: Cool bleiben und heiß werden!

Wenn man derzeit durch die Social Media-Kanäle der Top-Skiläufer scrollt, sieht man, dass viele den ersten großen Kondiblock hinter sich gebracht haben. Die Schneetrainings starten wieder. Eis am Gletscher statt Eis am Strand im Juli. Wer früh aufsteht, trifft in den Sommerskigebieten Petra Vlhova, Alexis Pinturault, Kathi Liensberger oder Christian Hirschbühl. Aber nicht nur die. Auch etliche Kinder- und Schülerläufer drehen dort ihre Runden. Der Altersdurchschnitt beim Anstehen an der Gondel um halb sechs Uhr morgens ist oft gerade einmal zweistellig. Und ich frage mich immer: Warum? Warum tut ihr euch das an? Weil es die Stars so machen? Weil die überehrgeizigen Eltern und Trainer schon nervös werden? Weil es alle anderen auch so tun?