Wegen Musik in Disco in Rage: Messer gezückt

Ein 30-jähriger Mann hat in der Nacht auf Montag Besucher eines Disco-Cafés in Wien-Hernals mit einem Messer bedroht, nachdem es Streit mit seinen Freunden über die Auswahl der Musik gegeben hatte. Der Mann war Beamten der Inspektion Brunnengasse aufgefallen, als er mit geöffnetem Klappmesser aus seinem Fahrzeug gestiegen war und in das Café gehen wollte.