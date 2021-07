Der Song „Zitroneneis“ kommt bei Kärntnern gut an

Der Song kam bei den Kärntner Badenixen und Beach Boys mindestens so gut an, wie die leckere gleichnamige Eissorte. „Das Lied handelt von der Freiheit, wieder naiv zu sein, träumen zu dürfen, was im normalen Alltag nur bedingt möglich ist“, verrät Rieder, der „Zitroneneis“ als kühlen Trost an einem heißen Sommertag versteht.