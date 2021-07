Stadt kommt langsam in Festspielstimmung

So etwas gibt es nicht alle Tage. Am Sonntagnachmittag fühlten sich Salzburgs Altstadt-Bewohner und ihre Gäste plötzlich auf die Berge versetzt. Mitten im Zentrum spielten die Lessacher Alphornbläser aus dem Lungau auf. Später folgten dann noch mehrere Pop-up-Konzerte mit moderneren Klängen in der Stadt - auch direkt beim Festspielhaus - und die Besitzer von reservierten Zählkarten stürmten die Indoor-Konzerte. Sowohl die Ausführenden als auch die Besucher der fast 60 Veranstaltungen trotzten beim Salzburger „Fest zur Festspieleröffnung“ den vielen Regenphasen. Oder sie flüchteten sich als Win-win-Situation in eines der gratis geöffneten Museen.